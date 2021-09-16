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Любители футбола отбросили очередных 20 претендентов на награду.

В изначальном перечне претендентов на престижную премию Golden Boy-2021 — ежегодная футбольная награда, вручаемая лучшему молодому футболисту года в Европе, обладатель которой не должен быть старше 21 года и должен выступать в высшем дивизионе одного из европейских чемпионатов — было 100 претендентов, однако за три цикла голосования среди своих читателей, итальянское издание Tuttosport, успело отсеять уже 60 кандидатов.

При этом, два украинца, защитник киевского Динамо Илья Забарный и полузащитник донецкого Шахтера Михаил Мудрик, все еще остаются в числе претендентов на данную премию.

Издание открыло очередной этап голосования, предложив своим читателям отсеять очередных двадцать претендентов, что станет предпоследним шагом на пути к финальному голосованию за 20 наиболее популярных молодых футболистов Европы.

Принять участие в выборе лучшего юного футболиста можно по ссылке на официальный сайт Tuttosport.

Напомним, что предыдущим лауреатом премии Golden Boy-2020 стал нападающий дортмундской Боруссии Эрлинг Холанд.