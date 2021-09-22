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Экс-форвард хочет попробовать свои навыки в управленческой среде.

Камерунский экс-нападающий Самуэль Это'О, известный по выступлениям закаталонскую Барселону, лондонский Челси и миланский Интер, осенью 2019-го года объявил о завершении своей профессиональной карьеры.

С тех пор, один из наиболее выдающихся футболистов в истории национальной команды своей страны проводил время за обучением менеджменту, и теперь готов попробовать себя совершенно в другой роли.

Это'О замахнулся на пост президента федерации футбола Камеруна, а о выдвижении своей кандидатуры на управляющую позицию сообщил с помощью аккаунта в Instagram.

Девиз, с которым экс-футболист идет на выборы: "Время на исходе. Ожидание — не вариант. Пора восстанавливать футбол Камеруна".

Процедура голосования состоится 11 декабря, а уже 9 января 2022-го года Камеруну предстоит принять на своей территории матча Кубка африканских наций.