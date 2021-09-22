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Легенда может занять правительственную должность.

Бывший нападающий Барселоны Самюэль Это'о является кандидатом на пост главы Федерации футбола Камеруна.

Самюэль заявил, что принял решение участвовать в выборах из-за любви к свей стране и желанию поднять местный уровень футбола.

Выборы президента главы Федерации футбола Камеруна состоятся 11 декабря.

Отметим, что Это'о сыграл 118 матчей за сборную Камеруна. Также на его счету 56 голов за национальную команду страны.

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