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Арендованный динамовец принес команде победу в матче греческого чемпионата.

ПАОК в матче третьего тура греческой Суперлиги в гостях минимально обыграл Панетоликос со счетом 2:1.

В этом противостоянии в стартовом составе ПАОКа на поле появился арендованный у киевского Динамо защитник Сидклей.

ПАОК вышел вперед на 31-й минуте, когда голом отметился Митрита, но в середине второго тайма хозяева сравняли счет усилиями Диаса. Победный гол в составе ПАОКа забил Сидклей, который подключился к атаке на 80-й минуте и с пределов штрафной расстрелял ворота соперника.

Благодаря голу Сидклея ПАОК одержал победу и набрал шесть очков, что вывело команду на пятое место в турнирной таблице чемпионата Греции. У лидирующих АЕКа и Олимпиакоса по семь баллов.

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