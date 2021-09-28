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Разбирательства продолжаются.

Ранее авторитетные СМИ сообщали, что УЕФА больше не будет проводить никаких "карательных операций" по отношению к Реалу, Барселоне и Ювентусу за попытку организовать футбольную Суперлигу. Решающую роль в этом сыграло решение Суда Мадрида о неправомерности действий Европейского футбольного союза.

Тем не менее, разбирательства вокруг этого дела будут продолжаться. Это стало понятно после официального заявления УЕФА:

"После своего вчерашнего заявления о проекте так называемой Суперлиги и принятых УЕФА соответствующих мерах по соблюдению требований, УЕФА подтверждает свой тезис о том, что в отношении проекта так называемой "Суперлиги" он всегда действовал в соответствии не только со своим уставом и регламентом, но и в соответствии с законодательством ЕС, Европейской конвенцией о правах человека и законодательством Швейцарии. УЕФА по-прежнему уверен в своей позиции и будет продолжать отстаивать ее во всех соответствующих юрисдикциях.

УЕФА всегда действовал добросовестно на протяжении всего разбирательства в суде Мадрида. Соответственно — и несмотря на то что УЕФА не признает юрисдикцию мадридского суда и твердо убежден, что всегда действовал в полном соответствии с текущим судебным разбирательством — УЕФА сегодня направил в мадридский суд официальные документы, подтверждающие постоянное выполнение требований.

Кроме того, УЕФА подал ходатайство об отводе судьи, председательствующего на текущем разбирательстве, поскольку, по его мнению, в этом разбирательстве имеются существенные нарушения. В соответствии с испанским законодательством — и в фундаментальных интересах правосудия — УЕФА ожидает, что означенный судья немедленно отойдет в сторону до полного и надлежащего рассмотрения данного ходатайства. УЕФА также подаст официальную апелляцию в вышестоящий суд — провинциальный суд Мадрида (Апелляционный суд).

УЕФА продолжит предпринимать все необходимые шаги в строгом соответствии с национальным законодательством и законодательством ЕС для защиты своих интересов и, что самое важное, интересов своих членов и всех заинтересованных сторон в футболе".