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Организаторам Суперлиги больше не грозят санкции от Европейского футбольного союза.

УЕФА больше не будет проводить никаких «карательных операций» по отношению к Реалу, Барселоне и Ювентусу за попытку организовать футбольную Суперлигу — сообщает ВВС.

Все действия в этом отношении прекращены на условиях "как будто ничего и не произошло", и три мятежных клуба вернулись в футбольную семью на общих основаниях.

Решающую роль в этом сыграло решение Суда Мадрида о неправомерности действий Европейского футбольного союза.

Взвесив все факторы, УЕФА решил не продолжать судебный процесс, а изменит таким образом футбольное законодательство, чтобы максимально усложнить попытки организации таких "суперлиг" в будущем.