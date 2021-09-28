Организаторам Суперлиги больше не грозят санкции от Европейского футбольного союза.
Флорентино Перес, Getty Images
28 сентября 2021, 10:01
УЕФА больше не будет проводить никаких «карательных операций» по отношению к Реалу, Барселоне и Ювентусу за попытку организовать футбольную Суперлигу — сообщает ВВС.
Все действия в этом отношении прекращены на условиях "как будто ничего и не произошло", и три мятежных клуба вернулись в футбольную семью на общих основаниях.
Решающую роль в этом сыграло решение Суда Мадрида о неправомерности действий Европейского футбольного союза.
Взвесив все факторы, УЕФА решил не продолжать судебный процесс, а изменит таким образом футбольное законодательство, чтобы максимально усложнить попытки организации таких "суперлиг" в будущем.