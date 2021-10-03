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Украинский специалист может оказаться в Шотландии.

Бывший наставник сборной Украины Андрей Шевченко может возглавить шотландский Селтик.

На данный момент клуб из Глазго занимает шестую позицию после 8 сыгранных туров в шотландском Премьершипе. Руководство "кельтов" недовольно положением дел в команде и уже приступило к поиску замены Постекоглу.

Одним из таких вариантов различными английскими СМИ называется легенда украинского футбола Андрей Шевченко. Последним место работы украинца была национальная сборная Украины, с которой наставник сумел дойти до 1/4 финала Евро-2020.

После скандального ухода из сборной специалист продолжает находиться без работы.

Ранее сообщалось, что Шевченко может возглавить один из клубов MLS.