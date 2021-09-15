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Украинский специалист Андрей Шевченко может продолжить свою карьеру в Америке.

Бывший наставник национальной сборной Украины Андрей Шевченко может возглавить один из клубов американской MLS.

Как сообщает авторитетный журналист Николо Скира, в услугах украинского специалиста, который сейчас находится без работы, заинтересованы три клуба американской лиги MLS, однако источника не называет эти клубы.

Стоит отметить, что контракт Андрея Шевченко с УАФ закончился вначале лета и стороны не стали продлевать соглашение.

Однако, позже Шевченко собрал специальный брифинг и открыл настоящие причины ухода из сборной Украины, заявив, что его команда была готова продлить контракт с украинской Ассоциацией футбола.