Украинский специалист Андрей Шевченко может продолжить свою карьеру в Америке.
Андрей Шевченко. Фото Getty Images
15 сентября 2021, 08:50
Бывший наставник национальной сборной Украины Андрей Шевченко может возглавить один из клубов американской MLS.
Как сообщает авторитетный журналист Николо Скира, в услугах украинского специалиста, который сейчас находится без работы, заинтересованы три клуба американской лиги MLS, однако источника не называет эти клубы.
Стоит отметить, что контракт Андрея Шевченко с УАФ закончился вначале лета и стороны не стали продлевать соглашение.
Однако, позже Шевченко собрал специальный брифинг и открыл настоящие причины ухода из сборной Украины, заявив, что его команда была готова продлить контракт с украинской Ассоциацией футбола.