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Завершился матч квалификации на чемпионат Европы.

В рамках первого тура квалификации на чемпионат Европы-2022 юношеская сборная Украины U-19 в Польше переиграла сверстников из Мальты со счетом 4:2

Матч начался не лучшим образом для Украины. Счет открыл Натан Кросс — форвард номинальных гостей. Однако моментально наши футболисты счет сравняли. С пенальти отличился Хромей. До конца первой половины матча Украина вышла вперед усилиями Ярмолюка.

Во втором тайме команды также не дали уснуть местной публике. На 55 минуте Шостак забил третий мяч для Украины, а спустя три минуты счет стал 3:2. За мальтийцев отличился Борг. Но и на этом еще не все. На 65 минуте Шостак оформил дубль и поставил точку в матче.

Свой следующий матч юношеская сборная Украины сыграет против Финляндии 9 октября в 13:00 по Киеву.

Украина U-19 — Мальта U-19 4:2

Голы: Хромей, 13, Яролюк, 36, Шостак, 55, 65 — Кросс, 7, Борг, 58

Украина U-19: Твардовский — Малыш (Удод, 79), Козик, Мампасси, Булеза — Хромей (Лосенко, 46), Очеретько (Хрипчук, 65), Шостак — Гуничев (Микитишин, 46), Ярмолюк, Волошин (Непейпиев, 69).

Мальта U-19: Спитери — Леонарди, Микаллеф, Кутаджа, Микаллеф-Дечезаре — Султана (Кросси, 81), Заммит, Борг, Мифсуд (Агиус, 63) — Кросс (Валетта, 63), Микаллеф (Гамбин, 63).