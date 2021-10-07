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Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка группового этапа женской Лиги чемпионов.

В поединке первого тура группового этапа женской Лиги чемпионов харьковский Жилстрой-1 принимал мадридский Реал на ОСК Металлист и потерпел минимальное поражение, омрачив свой дебют в турнире.

Авторшей единственного гола в данном противостоянии стала Лоренна Наварро, огорчившая харьковчанок в первом тайме.

К слову, этот гол стал для также дебютировавшего Реала первым в женской Лиге чемпионов.

Обзор матча:

Жилстрой-1 — Реал Мадрид 0:1

Гол: Наварро, 34

Жилстрой-1: Гамзе Яман, Алексанян, Апанащенко, Любовь Шматко, Воронина (Басанская, 65), Петрик, Хаванская, Шевчук, Бойченко, Садыкоглу (Воронина, 86), Овдийчук

Предупреждения: Сарноса, Меллер, Лусия Родригес