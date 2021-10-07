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Матч Лиги чемпионов между ПСЖ и Челси проходил в 2015 году.

Бывший арбитр Бьорн Куйперс рассказал о своей самой большой ошибке в карьере.

По словам голландского рефери, он допустил ошибку, удалив нападающего ПСЖ Златана Ибрагимовича в ответном поединке 1/8 финала Лиги чемпионов против Челси (2:2), который прошел в 2015 году.

"Мы все совершаем ошибки. Во всех матчах. Сложно провести хотя бы один идеальный матч. Но с точки зрения тактического решения… Это было в Лондоне, в матче между Челси и ПСЖ в 1/8 финала Лиги чемпионов. Я удалил Ибрагимовича на 31 минуте, показав прямую красную карточку. Если смотреть на эпизод в динамике — это была красная карточка. Но если взглянуть на него в замедленном повторе, становится понятно, что лучше было показать желтую карточку. В том матче мы, как бригада арбитров, потерпели неудачу", — приводит слова Куйперса RMC Sport.

За свою карьеру Куйперс обслуживал один финал Лиги чемпионов, один раз Суперкубок УЕФА, дважды финал Лиги Европы и однажды финал минувшего Евро-2020.

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