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Футболист прокомментировал свой переход в Перт Глори.

Бывший нападающий Ливерпуля, Челси и ряда других клубов Даниэль Старридж прокомментировал свой переход в чемпионат Австралии.

По его словам, он стал другим человеком и хочет показать себя в новом чемпионате.

"Я пришел сюда как скромный человек, оставляя свое эго в прошлом. Конечно, важен каждый футболист, но футбол — командная игра, так что я не звезда среди простых игроков. Я здесь, чтобы играть в футбол и делать все, что в моих силах, чтобы помочь команде",- заявил 32-летний англичанин.

Футболист находился вне футбола около 19 месяцев, однако по его словам, он постоянно поддерживал форму, в том числе в составе Мальорки.

"Это мой самый долгий период без футбола. Однако, я все это время тренировался и ни дня не давал себе отдохнуть. После карантина я основательно похудел. Моя страсть к футболу никуда не ушла — поэтому я здесь. Считаю, это хорошее место для реанимации карьеры",- считает Старридж.

Напомним, в марте этого года Старриджа отстранили от футбола на 4 месяца за нарушение букмекерских правил. С тех пор английский форвард находился без клуба. Накануне этого решения он покинул Трабзонспор по обоюдному согласию.