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Бывший форвард Ливерпуля продолжит карьеру в Австралии.

Бывший нападающий Ливерпуля Даниэль Старридж подписал контракт с австралийским клубом Перт Глори. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Соглашение с 32-летним англичанином рассчитано до лета 2022 года. Он достался австралийцам бесплатно, так как находился в статусе свободного агента.

Последним клубом Старриджа был турецкий Трабзонспор, который он покинул в марте прошло года.

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