Бывший форвард Ливерпуля продолжит карьеру в Австралии.
Даниэль Старридж, Getty Images
01 октября 2021, 11:21
Бывший нападающий Ливерпуля Даниэль Старридж подписал контракт с австралийским клубом Перт Глори. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Соглашение с 32-летним англичанином рассчитано до лета 2022 года. Он достался австралийцам бесплатно, так как находился в статусе свободного агента.
Последним клубом Старриджа был турецкий Трабзонспор, который он покинул в марте прошло года.
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