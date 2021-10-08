Стали известны номинанты на звание лучшего молодого футболиста.
France Football опубликовал список претендентов на Золотой мяч до 21 года.
На это звание французское издание номинировало следующих футболистов:
Мейсон Гринвуд (Манчестер Юнайтед)
Букайо Сака (Арсенал)
Педри (Барселона)
Жереми Доку (Ренн)
Райан Гравенберх (Аякс)
Джамал Мусиала (Бавария)
Флориан Вирц (Байер)
Джуд Бэллингем (Боруссия Дортмунд)
Джованни Рейна (Боруссия Дортмунд)
Нуно Мендеш (Спортинг, ПСЖ)
Победитель станет известен 5 декабря на официальной церемонии France Football в Парижа (Франция).