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Футболист оценил выступления сборной Португалии.

В рамках товарищеского матча сборная Португалии разгромила сборную Катара со счетом 3:0.

В этой игре форвард португальцев Криштиану Роналду отметился взятием ворот, которое стало для него 112 в футболке сборной. Тем самым он обновил рекорд.

"Я всегда горжусь тем, что представляю свою страну и ее цвета. Очередное испытание, очередная проверка на нашем амбициозном, непреклонном пути к мечте – историческому чемпионату мира-2022", — написал португалец в своем Instagram.

Отметим, что в прошедшей игре Роналду установил рекорд Европы по матчам за сборную и установил новый рекорд, забив 46 странам.

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