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Катар стал 46-й страной, кому забивал Роналду за сборную Португалии.

Вчера, 9 октября, прошел товарищеский поединок между сборными Португалии и Катара, в котором сильнее были подопечные Фернанду Сантуша (3:0). В этой встрече очередным голом отметился Криштиану Роналду.

По информации пресс-службы Манчестер Юнайтед, Катар стал 46 страной, кому забивал Роналду в матчах за сборную Португалии и это абсолютный рекорд.

Также этот гол позволил Роналду обновить мировой рекорд по количеству голов за сборную — теперь на счету 36-летнего португальца 112 забитых мячей.

На Football.ua доступен для просмотра видеообзор матча Португалия — Катар.