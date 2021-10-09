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До мирового рекорда осталось не много.

В рамках товарищеского матча сборная Португалии встречается со сборной Катара.

В основном составе на спарринг вышел вингер МЮ Криштиану Роналду. Для него эта игра стала знаковой.

За свою национальную сборную Криштиану проводит уже 181 игру. Он стал рекордсменом Европы по матчам за сборную, сыграв на матч больше Серхио Рамоса (180 поединков).

Мировой рекорд по играм за сборные принадлежит Со Чин Ауну из сборной Малайзии — 195 матчей.

К слову на 37 минуте Роналду отличился забитым голом и обновил мировой рекорд. Теперь на его счету 112 забитых мячей.