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Украинский тренер получил почетную награду.

Главный тренер Аль-Айна Сергей Ребров стал лучшим тренером чемпионата ОАЭ по итогам сентября, сообщает твиттер-аккаунт клуба.

В прошедшем месяце команда украинского специалиста провела четыре матча, добыв две победы и дважды сыграв вничью.

Отметим, что Аль-Айн после шести сыгранных матчей находится на первом месте турнирной таблицы с 14 набранными баллами.

Напомним, что Сергей Ребров также стал лучшим тренером чемпионата ОАЭ по итогам прошлого месяца.