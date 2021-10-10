Украинский тренер получил почетную награду.
Сергей Ребров, getty images
10 октября 2021, 21:10
Главный тренер Аль-Айна Сергей Ребров стал лучшим тренером чемпионата ОАЭ по итогам сентября, сообщает твиттер-аккаунт клуба.
В прошедшем месяце команда украинского специалиста провела четыре матча, добыв две победы и дважды сыграв вничью.
Отметим, что Аль-Айн после шести сыгранных матчей находится на первом месте турнирной таблицы с 14 набранными баллами.
Напомним, что Сергей Ребров также стал лучшим тренером чемпионата ОАЭ по итогам прошлого месяца.