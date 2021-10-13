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Завершился матч женской Лиги чемпионов.

В рамках второго тура женской Лиги чемпионов харьковский Жилстрой-1 во Франции разгромно уступил ПСЖ со счетом 5:0.

В первом тайме в ворота украинской команды влетело три гола. Хайтема сумела оформить хет-трик на 25, 32 и 43 минутах.

После перерыва хозяйки поля забили дважды. На 58 минуте отличилась Дудек, а под конец матча результативное действие в свой актив занесла Хелифи.

По итогам двух туров Жилстрой-1 занимает последнее место в своей группе не имея очков.

ПСЖ - Жилстрой-1 5:0

Голы: Хайтема, 25, 35, 43, Дудек, 58, Хелифи, 88

ПСЖ: Лабб — Лоуренс, Дудек (де Алмейда, 71), Илестедт, Каршауи (Э. Каскарино, 65) — Диалло (Фазер, 78), Гейоро, Дебриц (Хелифи, 65) — Диани, Бахманн (Балтимор, 65), Хайтема.

Жилстрой-1: Яман — Алексанян, Апанащенко, Люб. Шматко, Басанская — Петрик (Кочнева, 81), Хаванская (Анастасия Воронина, 46), Шевчук (Анна Воронина, 84) — Бойченко, Садыкоглу (Спасоевич, 81) — Овдийчук.

Предупреждения: Хайтема, Овидийчук, Алексанян