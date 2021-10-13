Завершился матч женской Лиги чемпионов.
ФК Жилстрой-1
13 октября 2021, 22:27
В рамках второго тура женской Лиги чемпионов харьковский Жилстрой-1 во Франции разгромно уступил ПСЖ со счетом 5:0.
В первом тайме в ворота украинской команды влетело три гола. Хайтема сумела оформить хет-трик на 25, 32 и 43 минутах.
После перерыва хозяйки поля забили дважды. На 58 минуте отличилась Дудек, а под конец матча результативное действие в свой актив занесла Хелифи.
По итогам двух туров Жилстрой-1 занимает последнее место в своей группе не имея очков.
ПСЖ - Жилстрой-1 5:0
Голы: Хайтема, 25, 35, 43, Дудек, 58, Хелифи, 88
ПСЖ: Лабб — Лоуренс, Дудек (де Алмейда, 71), Илестедт, Каршауи (Э. Каскарино, 65) — Диалло (Фазер, 78), Гейоро, Дебриц (Хелифи, 65) — Диани, Бахманн (Балтимор, 65), Хайтема.
Жилстрой-1: Яман — Алексанян, Апанащенко, Люб. Шматко, Басанская — Петрик (Кочнева, 81), Хаванская (Анастасия Воронина, 46), Шевчук (Анна Воронина, 84) — Бойченко, Садыкоглу (Спасоевич, 81) — Овдийчук.
Предупреждения: Хайтема, Овидийчук, Алексанян