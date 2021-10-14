Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка женской Лиги чемпионов.
ПСЖ
14 октября 2021, 06:26
В рамках второго тура женской Лиги чемпионов харьковский Жилстрой-1 во Франции разгромно уступил ПСЖ.
Харьковчанки пропустили в свои ворота пять безответных мячей, поэтому в их активе по-прежнему сохраняется ноль очков.
Обзор матча:
ПСЖ - Жилстрой-1 5:0
Голы: Хайтема, 25, 35, 43, Дудек, 58, Хелифи, 88
ПСЖ: Лабб — Лоуренс, Дудек (де Алмейда, 71), Илестедт, Каршауи (Э. Каскарино, 65) — Диалло (Фазер, 78), Гейоро, Дебриц (Хелифи, 65) — Диани, Бахманн (Балтимор, 65), Хайтема.
Жилстрой-1: Яман — Алексанян, Апанащенко, Люб. Шматко, Басанская — Петрик (Кочнева, 81), Хаванская (Анастасия Воронина, 46), Шевчук (Анна Воронина, 84) — Бойченко, Садыкоглу (Спасоевич, 81) — Овдийчук.
Предупреждения: Хайтема, Овидийчук, Алексанян