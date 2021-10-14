В рамках второго тура женской Лиги чемпионов харьковский Жилстрой-1 во Франции разгромно уступил ПСЖ.

Харьковчанки пропустили в свои ворота пять безответных мячей, поэтому в их активе по-прежнему сохраняется ноль очков.

Обзор матча:


ПСЖ - Жилстрой-1 5:0
Голы: Хайтема, 25, 35, 43, Дудек, 58, Хелифи, 88

ПСЖ: Лабб — Лоуренс, Дудек (де Алмейда, 71), Илестедт, Каршауи (Э. Каскарино, 65) — Диалло (Фазер, 78), Гейоро, Дебриц (Хелифи, 65)  — Диани, Бахманн (Балтимор, 65), Хайтема.

Жилстрой-1: Яман — Алексанян, Апанащенко, Люб. Шматко, Басанская — Петрик (Кочнева, 81), Хаванская (Анастасия Воронина, 46), Шевчук (Анна Воронина, 84) — Бойченко, Садыкоглу (Спасоевич, 81) — Овдийчук.

Предупреждения: Хайтема, Овидийчук, Алексанян