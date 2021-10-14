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Греческий клуб сменил наставника.

Греческий АЕК объявил о назначении нового главного тренера. Им стал местный специалист Аргириос Янникис.

Как сообщает пресс-служба клуба, контракт с 40-леним Янникисом рассчитан на два года, до лета 2022 года.

Янникис начинал свою тренерскую карьеру в Германии. Он успел поработать с молодежными и юношескими командами Карлсруэ, ассистентом в Ингольштадте, наставником Рот-Вайсса, Аалена, а последние два сезона руководил ПАС Янниной.

Отметим, что в АЕКе выступает полузащитник сборной Украины Евгений Шахов.

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