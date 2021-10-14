Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка соперниц Жилстроя-1 по групповому этапу женской Лиги чемпионов.
Фото: twitter.com/realmadridfemin
14 октября 2021, 10:55
В рамках второго тура группового этапа женской Лиги чемпионов в очном противостоянии сошлись соперницы харьковского Жилстроя-1 по квартету B — мадридский Реал и исландский Брейдаблик.
Футболистки испанского клуба отправили в ворота соперниц пять безответных мячей, что позволило им сравняться по количеству набранных очков с ПСЖ. В активе Жилстроя-1 и Брейдаблика по-прежнему сохраняется ноль пунктов.
Обзор матча:
Реал Мадрид — Брейдаблик 5:0
Голы: Меллер 6, 20, 43, Кармона 48, Л. Наварро 89