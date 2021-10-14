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Бывший ивуарийский форвард высказался о фаворитах в борьбе за Золотой мяч.

Легендарный форвард лондонского Челси Дидье Дрогба поделился своим мнением касательно того, кто заслуживает получить Золотой мяч по итогам минувшего сезона.

"Золотой мяч? Это соревнование никогда не было настолько открытым. Мы находимся в конце цикла: все еще есть Месси и Роналду, но пора другим игрокам выходить на охоту.

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Видеть столько качественных игроков, номинированных на этот престижный титул, впечатляет", — приводит слова Дрогба Calcio Mercato.

Напомним, церемония вручения Золотого мяча состоится 29 ноября в Париже в театре Шатле. Вашему вниманию список номинантов на данную награду.