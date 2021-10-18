Матчи состоятся в январе 2022 года.
Сборная Украины, фото АФУ
18 октября 2021, 23:07
Состоялась жеребьевка группового раунда финальной стадии чемпионата Европы 2022 года по футзалу.
Сборная Украины в рамках турнира попала в квартет со сборными Нидерландов, Португалии и кем-то из пары Сербии и Беларуси.
Календарь матчей группы 1
19 января (Амстердам)
Сербия / Беларусь — Португалия
Нидерланды — Украина
23 января (Амстердам)
Сербия / Беларусь — Украина
Португалия — Нидерланды
27 января
Нидерланды — Сербия / Беларусь (Амстердам)
Украина — Португалия (Гронинген)
Напомним, что ранее сборная Украины по футзалу поднялась на девятое место в рейтинге УЕФА.