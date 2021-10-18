Состоялась жеребьевка группового раунда финальной стадии чемпионата Европы 2022 года по футзалу.

Сборная Украины в рамках турнира попала в квартет со сборными Нидерландов, Португалии и кем-то из пары Сербии и Беларуси.

Календарь матчей группы 1

19 января (Амстердам)

Сербия / Беларусь — Португалия
Нидерланды — Украина

23 января (Амстердам)

Сербия / Беларусь — Украина
Португалия — Нидерланды

27 января

Нидерланды — Сербия / Беларусь (Амстердам)
Украина — Португалия (Гронинген)

Напомним, что ранее сборная Украины по футзалу поднялась на девятое место в рейтинге УЕФА.