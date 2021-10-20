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Football.ua предлагает читателям указать на проблемную точку в текущей игре дончан.

Домашний поединок в рамках третьего тура Лиги чемпионов УЕФА для донецкого Шахтера ознаменовался полным крахом в противостоянии с мадридским Реалом на НСК Олимпийский (0:5).

Шахтер — Реал Мадрид 0:5 Видео голов и обзор матча

По завершении поединка, главный тренер "горняков" Роберто Де Дзерби, а также полузащитник Манор Соломон попытались отыскать причины столь неудачной игры своей команды.

В то же самое время, Football.ua предлагает своим читателям с помощью голосования определиться с тем фактором, который на данный момент сильнее всего оказывает негативное воздействие на игру "оранжево-черных" на международной арене.

Напомним, что ответный матч против мадридского Реала для донецкого Шахтера пройдет в столице Испании уже 3 ноября.