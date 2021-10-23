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Ведущие футбольные ассоциации отвергли планы ФИФА относительно изменений регламента Чемпионата мира.

Управляющий директор Европейских лиг Жакко Сварт выступил против проведения Чемпионата мира по футболу каждые 2 года.

По мнению функционера, это приведет к "серьезным сдвигам" в балансе между клубным и национальным футболом. Об этом он сообщил лично Арсену Венгеру — главному человеку в продвижении идеи изменения регламента ЧМ.

Сварт категорически отверг любые предложения относительно Чемпионата мира и заявил, что все вопросы касаемо периода отдыха футболистов должны решаться на национальном уровне. Также Сварт считает, что перерывы на матчи сборных должны быть как можно короче по ходу сезона.

В число противников проведения ЧМ каждые 2 года выступает большинство ассоциаций, в том числе Ла Лига и АПЛ. Об этом сообщает Sky Sports.

Ранее сообщалось, что европейские ассоциации намерены покинуть ФИФА в случае утверждения изменения регламента проведения Чемпионата мира.