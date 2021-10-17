Франция

Француз поделился своим мнением о главной индивидуальной награде.

Бывший главный тренер Арсенала Арсен Венгер назвал своего фаворита в борьбе за Золотой мяч в этом году.

"В этом году нет неприкасаемых. С точки зрения индивидуальных выступлений и стабильности Бензема находится на топ уровне. Вопрос лишь в том, играет ли решающую роль вес трофеев", – заявил Венгер в комментарии Téléfoot.

Церемония вручения Золотого состоится в Париже 29 ноября. Журнал France Football уже огласил имена пертендентов на награду.

Ранее сообщалось, что Зинедин Зидан также считает, что Бензема больше остальных заслуживает на Золотой мяч.