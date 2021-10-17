Француз поделился своим мнением о главной индивидуальной награде.
Арсен Венгер, Getty Images
17 октября 2021, 15:17
Бывший главный тренер Арсенала Арсен Венгер назвал своего фаворита в борьбе за Золотой мяч в этом году.
"В этом году нет неприкасаемых. С точки зрения индивидуальных выступлений и стабильности Бензема находится на топ уровне. Вопрос лишь в том, играет ли решающую роль вес трофеев", – заявил Венгер в комментарии Téléfoot.
Церемония вручения Золотого состоится в Париже 29 ноября. Журнал France Football уже огласил имена пертендентов на награду.
Ранее сообщалось, что Зинедин Зидан также считает, что Бензема больше остальных заслуживает на Золотой мяч.