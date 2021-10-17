Испания

Специалист уже определился с выбором.

Бывший главный тренер мадридского Реала Зинедин Зидан заявил, что больше всех на Золотой мяч в этом году заслуживает его экс-подопечный Карим Бензема.

"Бензема заслуживает этого Золотого мяча. Он потрясающий игрок, и мне выпала большая честь тренировать его.

Карим умеет делать на поле все. Он прекрасный футболист, и я надеюсь, что он будет вознагражден этим Золотым мячом. Сейчас он лучше всех. Я бы дал ему Золотой мяч", — цитирует Зидана Footmercato ссылаясь на TF1.

Отметим, что вручение Золотого мяча от журнала France Football состоится 29 ноября в Париже. Уже стали известны имена номинантов на награду.

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