Специалист уже определился с выбором.
Зинедин Зидан, Getty Images
17 октября 2021, 14:58
Бывший главный тренер мадридского Реала Зинедин Зидан заявил, что больше всех на Золотой мяч в этом году заслуживает его экс-подопечный Карим Бензема.
"Бензема заслуживает этого Золотого мяча. Он потрясающий игрок, и мне выпала большая честь тренировать его.
Карим умеет делать на поле все. Он прекрасный футболист, и я надеюсь, что он будет вознагражден этим Золотым мячом. Сейчас он лучше всех. Я бы дал ему Золотой мяч", — цитирует Зидана Footmercato ссылаясь на TF1.
Отметим, что вручение Золотого мяча от журнала France Football состоится 29 ноября в Париже. Уже стали известны имена номинантов на награду.
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