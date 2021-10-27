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Футбольные власти решили утвердить нововведение на постоянной основе.

Начиная с сезона-2022/23, правило пяти замен в одном матче может быть утверждено на постоянной основе, сообщает издание The Times.

Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) поддерживает эту инициативу и должен ее официально утвердить на общем собрании, которое состоится в марте следующего года. При этом турниры и лиги могут по желанию сохранить правило осуществлять три замены.

Пять замен в одном матче разрешили проводить с лета 2020 года из-за сложностей, связанных с пандемией коронавируса. Позже IFAB решил продлить эту опцию на сезон-2021/22.

Ранее сообщалось, что УЕФА рассматривает возможность изменения правила офсайда.