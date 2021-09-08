ЧМ-2022. Отбор

Французский форвард оформил дубль в поединке против Финляндии.

В поединке шестого тура отборочного цикла ЧМ-2022 сборная Франции одержала уверенную победу над Финляндией (2:0).

В этом противостоянии Антуан Гризманн оформил дубль и для него эти голы стали 40-м и 41-м в составе национальной команды.

По информации Squawka Football, 30-летний француз поднялся на третье место в списке лучших бомбардиров сборной Франции, сравнявшись с Мишелем Платини. Впереди них лишь Тьерри Анри и Оливье Жиру.

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