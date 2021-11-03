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Футболист Баварии высказался о претендентах на престижную награду.

Полузащитник Баварии и сборной Франции Кингсли Коман прокомментировал тот факт, что его одноклубник Роберт Левандовски номинирован на Золотой мяч.

Вингер считает, что польский форвард заслуживает получить престижную награду.

"Конечно, Левандовски полностью заслужил эту награду и прошлым, и этим сезоном. Все, что он делает тому подтверждение.

У нас очень атакующая команда, использующая высокий прессинг. Мы надеемся доставить массу удовольствия нашим фанатам", — цитирует Комана Le figaro.

Ранее президент федерации футбол Польши прокомментировал процесс голосования за кандидатов на Золотой мяч.