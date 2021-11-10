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Французский специалист продолжает настаивать на реформе чемпионатов мира.

Идея, озвученная французским специалистом Арсеном Венгером, о том, что необходимо участить проведение чемпионатов мира, сделав промежуток времени между ними два года, вместо четырех на данный момент, стала одной из наиболее обсуждаемых тем в современном футболе.

Экс-наставник лондонского Арсенала, который на данный момент является руководителем отдела развития мирового футбола в ФИФА, нашел в этом вопросе как своих сторонников, так и своих противников, поэтому продолжает проводить общение с прессой, дабы снять все неоднозначные вопросы относительно своего предложения.

"Меня сильно удивляет в современном, настроенном против проявления дискриминации, обществе реакция на вопрос о том, стоило ли бы проводить женский чемпионат мира раз в два года? Большинство вам ответит: "Да, разумеется! Это разовьет женский футбол". Но, когда речь заходит о такой же идее для мужчин, все почему-то считают это чем-то губительным.

Это показывает лишь то, что сам факт сопротивления данной идее является лишь чистой эмоцией. Мы просто выросли в таком цикле, поэтому и хотим сохранить все так, как было раньше.

Не нужно боятся. Современный зритель прекрасно осведомлен и очень требователен к тому, что смотрит. Существует спрос на качество, и мы должны дать людям это качество.

Самый низкий процент поддержки сохранения чемпионатов мира раз в четыре года как раз у группы населения от 18 до 24-х лет — 37%. У 55+ — 58%. Это данные исследования, которое проводил ресурс YouGov", — подытожил функционер.

Отметим, что Конгресс ФИФА в недавнем прошлом дал добро на приведение технико-экономического обоснования идеи проводить чемпионаты мира для мужчин и женщин раз в два года, а президент ФИФА Джанни Инфантино выразил готовность стать "рефери" при возможных будущих дебатах.