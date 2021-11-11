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Нидерландец заинтересован в возвращении в шотландский клуб.

Джованни ван Бронкхорст хотел бы вернуться к тренерской деятельности и возглавить Рейнджерс, сообщает издание Glasgow Time.

Рейнджерс лишился главного тренера посреди сезона, когда Стивен Джеррард согласился возглавить Астон Вилла. Сегодня бирмингемский клуб официально представил англичанина, и теперь "светло-синим" предстоит искать нового тренера.

Ван Бронкхорст выступал в составе Рейнджерс в качестве игрока в 1998-2001 годах, отыграв более ста матчей и завоевав с командой пять трофеев. В качестве тренера 46-летний специалист ранее работал во главе Фейеноорда и Гуанчжоу Сити.

На данный момент Рейджерс лидирует в турнирной таблице чемпионата Шотландии, опережая Селтик на 4 пункта.