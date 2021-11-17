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Специалист будет работать в Шотландии.

Шотландский Рейнджерс в скором времени утвердит голландского специалиста Джованни ван Бронкхорста на пост нового тренера.

"Рейнджеры" провели собеседования со многими тренерами, но ван Бронкхорст впечатлил их больше всех. О сроке контракта с 46-летним специалистом пока не сообщается.

Известно, что на ближайший матч против Хиберниана команду выведут другие специалисты, среди которых есть Джермейн Дефо. А вот в матче против пражской Спарты в Лиге Европы командой будет управлять именно ван Бронкхорст.

Отметим, что Стивен Джеррард, который трудился у руля Рейнджерс, принял предложение от Астон Виллы и вернулся в Англию.

Рейнджерс после 13 туров занимают первую строчку в турнирной таблице чемпионата Шотландии, опережая Селтик на четыре очка. Что касается Лиги Европы, то там команда третья и как раз матч против Спарты станет одним из решающих.

Напомним, за свою непродолжительную тренерскую карьеру ван Бронкхорст успел поработать тренером Фейеноорда, китайского Гуанчжоу и ассистентом в Манчестер Сити и молодежной сборной Нидерландов.

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