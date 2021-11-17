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Экс-тренер Челси ждет иного предложения.

Рейнджерс находится в поисках нового главного тренера после ухода Стивена Джеррарда в Астон Виллу.

Как сообщает издание Sky Sports, другой легендарный английский полузащитник, Фрэнк Лампард, не претендует на работу в стане клуба из Глазго.

Отметим, что Фрэнк Лампард находится без работы после того, как его уволили из Челси в январе 2021 года.

Напомним, что сам английский тренер хотел бы возглавить Лестер, который может остаться без тренера ввиду потенциального ухода Брендана Роджерса в Манчестер Юнайтед.