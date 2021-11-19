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Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка еврокубкового турнира среди женщин.

В рамках четвертого тура группового этапа женской Лиги чемпионов харьковской Жилстрой-1 отправился в гости к исландскому Брейдаблику, где одержал уверенную победу со счетом 0:2.

Благодаря голам Шевчук и Овдийчук футболистки харьковской команды одержали свою первую победу в истории в данном турнире, однако, несмотря на это, украинки пока идут всего лишь третьим в группе B после Пари Сен-Жермен и мадридского Реала.

Обзор матча:

Брейдаблик - Жилстрой-1 0:2

Голы: Шевчук, 42, Овдийчук, 74.