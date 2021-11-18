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Харьковская команда забила свои первые голы в этом розыгрыше женской Лиги чемпионов.

Харьковский Жилстрой-1 в гостях одержал уверенную победу над исландским Брейдабликом в матче четвертого тура группового этапа женской Лиги чемпионов.

Харьковская команда вышла вперед в концовке первого тайма, когда результативным ударом отметилась Юлия Шевчук. Затем в середине второго тайма Ольга Овдийчук удвоила преимущество украинской команды.

Для Жилстроя-1 это первая победа в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов. До этого матча харьковчане уступили Реалу (0:1) и ПСЖ (0:5), а также расписала мировую с Брейдабликом (0:0).

После четырех туров Жилстрой-1 занимает третье место в группе В, а впереди идут ПСЖ и Реал, набравшие по 9 и 6 очков соответственно после трех игр.

Брейдаблик - Жилстрой-1 0:2

Голы: Шевчук, 42, Овдийчук, 74.