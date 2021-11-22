Команда провалила дебютный матч наставника.
В полуфинальном матче Кубка Шотландии Рейнджерс сенсационно уступил Хиберниану со счетом 1:3.
Этот поединок стал первым на посту главного тренера "рейнджеров" для голландца Джованни ван Бронкхорста.
За Хиберниан хет-триком отличился австралийский форвард Мартин Бойл. У хозяев единственный мяч на счету Скотта Арфилда.
Напомним, Джованни ван Бронкхорст накануне сменил на посту наставника Рейнджерс Стивена Джеррарда, который встал у руля английской Астон Виллы.
Рейнджерс — Хиберниан 1:3
Голы: Арфилд, 40 — Бойл, 9, 21, 38