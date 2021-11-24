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Жизнь функционера трагически оборвалась на 66 году.

Президент и основатель грузинского клуба Зестафони Илия Кокая трагически погиб во время похода в горы. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

"23 ноября 2021 года трагически погиб основатель и президент футбольного клуба Зестафони Илия Кокая во время похода по вершине Маденас в муниципалитете Стефанцминди.

Приносим глубочайшие соболезнования родным и близким", — сообщается в Facebook-аккаунте клуба.

Под его руководством Зестафони дважды становился чемпионом Грузии , вице-чемпионом, обладателем Кубка Грузии в 2008 и обладателем Суперкубка в 2011 и 2012 годах.

В 2010 году Зестафони в квалификации Лиги Европы встречался со львовскими Карпатами.

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