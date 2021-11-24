Шахтер в рамках поединка пятого тура группового этапа Лиги чемпионов отправился в гости к Интеру и уступил со счетом 0:2.

Football.ua, по традиции, предлагает выбрать лучшего игрока "горняков" в прошедшей игре.

 

Напомним, что на Football.ua доступно видео голов и обзор матча Лиги чемпионов между Шахтером и Интера.