Другое 24 ноября 2021, 21:59 Кто был лучшим игроком Шахтера в матче против Интера? Предлагаем вам пройти традиционный опрос. Интер - Шахтер, getty images 24 ноября 2021, 21:59 Шахтер в рамках поединка пятого тура группового этапа Лиги чемпионов отправился в гости к Интеру и уступил со счетом 0:2. Football.ua, по традиции, предлагает выбрать лучшего игрока "горняков" в прошедшей игре. Напомним, что на Football.ua доступно видео голов и обзор матча Лиги чемпионов между Шахтером и Интера. Команды Интер Шахтер Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте