Украина

Открытие новой арены планируется на весну 2022 года.

Президент Вереса Иван Надеин прокомментировал процесс строительства тренировочной базы и возможных сроках возвращения команды УПЛ на стадион в Ровно.

"Строительство искусственного поля на тренировочной базе хотим завершить к январю. Чтобы команда, которая выйдет из отпуска во второй половине января, смогла провести там втягивающий сбор. Это нужно точно сделать, потому что у нас просто ни одного поля в области нет — негде тренироваться зимой.

Что касается стадиона – ключевая проблема в том, что до сих пор не проросла трава. Мы будем включать подогрев, чтобы как-то содействовать ее росту, но сейчас полноценно повлиять на этот процесс уже не можем из-за быстрого приближения зимы.

Строительные работы двигаются активно. До конца года подрядчик обещает завершить первую очередь и будем готовиться к вводу арены в эксплуатацию.

Если к весне завершим сертификацию стадиона, то, надеюсь, Шахтер примем уже на новом стадионе. Полагаю, это было бы хорошим подарком для ровенских болельщиков", — приводит слова Надеина пресс-служба клуба.

Напомним, в настоящее время Верес принимает соперников в матчах чемпионата Украины на стадионе Авангард в Луцке.

После 15 туров Верес набрал 22 очка и занимает седьмое место в турнирной таблице УПЛ.