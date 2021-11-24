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Предлагаем вашему вниманию интересный вопрос о "горняках" и их выступлении в Лиге чемпионов.

Донецкий Шахтер в гостях проиграл миланскому Интеру (0:2) в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов, после чего потерял все шансы на еврокубковую весну.

По итогам пяти туров групповой стадии турнира Шахтер набрал всего лишь одно очко и располагается на четвертом месте, отставая от молдавского Шерифа на пять баллов. У Интера 10 очков и первое место, а у Реала второе и девять баллов. При этом Шериф в настоящее время играет с Реалом.

Таким образом, за тур до окончания группового этапа Лиги чемпионов, команда Роберто Де Дзерби потеряла все шансы на продолжения еврокубкового сезона следующей весной, так как Шериф в случае поражения от Реала гарантировано продолжит евросезон.

Football.ua предлагает вам выбрать и высказаться на вопрос — Кто виноват в провале "горняков" в Лиге чемпионов.

На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Лиги чемпионов между Шахтером и Интера.