Другое

Француз прокомментировал решение суда относительно дела о шантаже видеоматериалами с его участием.

Подходит к концу скандал во французском футболе, связанный с шантажом со стороны Карима Бензема своего экс-партнера по сборной Матье Вальбуэна. Форвард Реала был признан виновным в соучастии и получил условный срок.

Сам футболист Олимпиакоса считает, что мог рассчитывать на поддержку со стороны Федерации футбола Франции, но этого не произошло.

"Я много лет играл за сборную и играл хорошо. Сейчас меня мало что удивляет, но в этот раз я в шоке. Я получал очень мало поддержки от сборной Франции. Когда я был в сборной, то мистер Ле Гре целовал мне бутсы. Как только я перестал выступать за национальную команду — он словно забыл про меня.

Меня это очень разочаровало. Считаю позором такие действия, ведь я реальная жертва. Сложно, когда тебя убирают из сборной таким способом", — заявил футболист в интервью RMC.

Напомним, ранее президент Федерации футбола Франции Ле Гре заявил, что условный срок Бензема не повлияет на его карьеру в сборной.