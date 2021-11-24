Франция

Футболист продолжит защищать цвета национальной команды.

Президент Федерации футбола Франции Ноэль Ле Гре сообщил, что условный срок Карима Бензема, который он получил по делу о шантаже Матье Вальбуэна, никак не скажется на его карьере в сборной.

"Отношение к Кариму не изменилось. Все мы сожалеем об этой ситуации, но никто не будет запрещать вызывать его в сборную. Он не играл за сборную Франции несколько лет. Лично для меня этот приговор ничего не меняет. Даже если он не подаст апелляцию. Он совершил ошибку, но вернулся к своему любимому делу.

Я доволен игровыми кондициями Бензема. Он эффективный и отлично выступает. Если Дидье Дешам захочет его вызвать в сборную, у нас не будет никаких возражений. Для его дальнейших выступлений за национальную команду нет никаких препятствий", — цитирует Ле Гре L’Equipe.

Напомним, финальное судебное заседание определило, что Бензема был виновен в ситуации с Вальбуэна и приговорила Карима к одному году заключения условно.