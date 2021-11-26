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Предлагаем вашему вниманию результаты голосования футбольных экспертов.

Редакция Football.ua совместно с Isport.ua провела опрос среди ведущих украинских футбольных журналистов о том, кто должен получить Золотой мяч по итогам этого года.

В рамках системы голосования каждому нужно было представить свою пятерку футболистов в порядке убывания.

Так, первый игрок в списке получал шесть баллов. Тот, кто оказался на второй позиции — четыре балла, третий — три, четвертый — два, пятый — один.

По итогам подсчетов в голосовании с большим отрывом победил нападающий мюнхенской Баварии Роберт Левандовски - у него 171 балл, тогда как у Жоржиньо, ближайшего преследователя, — 75.

Также отметим, что сразу за итальянским полузащитником расположился форвард Реала Карим Бензема.

Вечное противостояние Лионеля Месси и Криштиану Роналду тут завершилось победой аргентинца. 59 — против 21.

Также место в пятерке получил Нголо Канте, а его соотечественник Килиан Мбаппе -- расположился на девятой позиции.

Предлагаем вашему вниманию список опрошенных и выбор каждого из них:

Примечательно, что из 30 футболистов, которые попади в окончательный список баллы в голосовании не набрали сразу двенадцать игроков: Лаутаро, Бонуччи, Суарес, Модрич, Неймар, Барелла, Стерлинг, Марез, Педри, Аспиликуэта, Кейн, Морено.

Напомним, что официальная церемония вручения Золотого мяча 2021 года состоится в понедельник, 29 ноября.