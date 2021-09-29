Главный индивидуальный приз вручат в Париже.
France Football
29 сентября 2021, 20:56
Французское издание France Football сообщает, что представит список номинантов на Золотой мяч огласят 8 октября.
Сама церемония вручения Золотого мяча состоится 29 ноября в театре Шатле в Париже.
Отметим, что в прошлом году Золотой мяч не был вручен из-за пандемии коронавируса. Это была основная версия организаторов.
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