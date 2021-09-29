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Главный индивидуальный приз вручат в Париже.

Французское издание France Football сообщает, что представит список номинантов на Золотой мяч огласят 8 октября.

Сама церемония вручения Золотого мяча состоится 29 ноября в театре Шатле в Париже.

Отметим, что в прошлом году Золотой мяч не был вручен из-за пандемии коронавируса. Это была основная версия организаторов.

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