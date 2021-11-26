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Президент ФИФА раскритиковал противников реформирования регламента проведения ЧМ.

Президент ФИФА Джанни Инфантино раскритиковал противников идеи проведения Чемпионата мира каждые 2 года.

Функционер считает, что те функционеры, которые выступают против — лишь бояться перемен и держатся за свои кресла.

"Это происходит в любой сфере жизни, когда дело касается реформ и перемен. Тот, кто у власти — ничего не хочет менять, ведь боится потерять свое место. Правящие верха опасаются перемен и боятся за свое положение.

Нам нужно предоставить больше возможностей мировому футболу, ведь наша цель — сияние африканского футбола на мировом уровне. Проведение Чемпионата мира регулярнее предоставит больше возможностей странам, которые не входят в элиту футбола", — заявил Инфантино на конгрессе Конфедерации африканского футбол.

Ранее поддержал Инфантино в изменении проведения регламента Чемпионата мира Арсен Венгер.