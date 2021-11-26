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Украинский тренер Роман Григорчук в соавторстве с журналистом Football.ua Александром Шевченко завершили работу над книгой.

Экс-наставник запорожского Металлурга и Черноморца, а также первый и единственный украинский тренер, сумевший стать чемпионом в трёх странах, Роман Григорчук, выпускает автобиографию.

Книга, под названием "Чемпіон трьох країн", выйдет в продажу в период новогодних праздников. Соавтором книги выступил постоянный автор Football.ua, Александр Шевченко.

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"У меня давно была мысль написать книгу воспоминаний, но я думал, что это произойдёт намного позже. Благодаря инициативе и энтузиазму моего соавтора Александра Шевченко, всё получилось уже сейчас, и я этому очень рад. Я уже несколько раз перечитывал книгу от начала до конца и каждый раз, эмоции всё сильнее, словно заново переживаю все те, незабываемые моменты, о которых мы рассказали в книге", — поведал Роман Григорчук.

Также своим мнение о книге поделился и Александр Шевченко.

"Книга сделана в лёгком для читателя, интерактивном стиле. Почти каждый описываемый период мы представляем не только с позиции Романа Григорчука, но и с точки зрения футболистов и тренеров, работавших с Романом Иосифовичем, а порой и с точки зрения его соперников на поле. Специально для книги эксклюзивные интервью дали более десяти футболистов и тренеров, в разное время работавшие или пересекавшиеся с Григорчуком. Это Андрей Глущенко, Кирилл Ковальчук, Алексей Антонов, Алексей Гай, Анатолий Диденко, Дмитрий Безотосный, Виталий Вернидуб и многие другие".

"Кроме того, в книге читатель найдёт QR-коды на наиболее интересные моменты карьеры Григорчука. Например, нам удалось найти видео голов Григорчука, во время его выступлений в Австрии в середине 90-х. Конечно, сердцевиной и самой большой и подробной частью книги, является повествование об успехах Черноморца в 2011-2014 годах".

"Однако, книга будет интересна не только одесским болельщикам, но и всем, кому интересен украинский футбол в целом, ведь в книге мы рассказываем и про золотое поколение Прикарпатья конца 80-х — начала 90-х, и про короткую, но яркую историю Темпа из Шепетовки, и про загадочный период в запорожском Металлурге конца "нулевых". Карьера Романа Григорчука по-футбольному богата и невероятно насыщена и мы, с Романом Иосифовичем, попытались передать её в книге в наиболее лёгкой и интересной читателю форме", — рассказал соавтор книги Александр Шевченко.

О выходе книги в продажу, а также о интернет-магазинах, где можно будет её заказать, Football.ua сообщит дополнительно.