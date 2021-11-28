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"Зелено-белые" добыли тяжелую победу в решающей встрече.

Палмейрас в рамках финального поединка Кубка Либертадорес встречался с Фламенго и добился победы в дополнительное время.

Палмейрас открыл счет в начале матча усилиями Вейги, на что номинальные гости смогли ответить в конце основного времени ударом Габигола.

Игра перетекла в дополнительное время, где Палмейрас оказался удачливее, выиграв матч благодаря голу Дейверсона.

Отметим, что экс-форвард Шахтера Луис Адриано провел в запасе весь поединок.

Палмейрас — Фламенго 2:1

Голы: Вейга, 5, Дейверсон, 95 — Габриэль Барбоза, 72

Отметим, что в прошлом году Палмейрас в финальном поединке обыграл Сантос с минимальным преимуществом в счете.