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Предлагаем читателя определиться с наиболее достойным кандидатом на почетный приз.

Церемония вручения Золотой мяча из-за пандемии COVID-19 была вынуждена пропустить один цикл длинной в календарный год, что лишь подняло статус награды, которая уже через несколько часов начнется в парижском театре Шатле.

За процессом вручения наиболее престижной индивидуальной награды можно будет наблюдать в соответствующей публикации на нашем сайте, а тем временем Football.ua предлагает своим читателям поддержать одного из пяти наиболее вероятных претендентов на получение данного приза.

Нападающий мюнхенской Баварии Роберт Левандовски, форвард французского Пари Сен-Жермен Лионель Месси, лидер атак мадридского Реала и сборной Франции Карим Бензема, триумфатор чемпионата Европы-2020 Жоржиньо или голеадор Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду — кто из этих выдающихся игроков заберет себе престижную награду по итогам вечера?

Церемония вручения состоится 29 ноября, начало в 21:30 по киевскому времени.